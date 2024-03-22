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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:15
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Yağışın aralıklarla devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden kar yağışının etkili olduğu bölgelerde dikkatli seyretmelerini isterken trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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