Dörtdivan'da evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Ortaköy'de yaşayan Bayram Çankaya'ya ait evin bacasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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