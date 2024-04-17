Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü

Yangında, 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü.

Ekipler, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçrayan yangını söndürdü.

Yıldırım Beyazıd Mahallesi Sakallı Küme Evleri mevkisindeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı.

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