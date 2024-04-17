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        Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:21
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        Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangın, 2 samanlık ile ahır ve traktörde hasara yol açtı.

        Yıldırım Beyazıd Mahallesi Sakallı Küme Evleri mevkisindeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

        Ekipler, bitişikteki samanlık ve ahıra da sıçrayan yangını söndürdü.

        Yangında, 2 samanlık ile ahır ve traktör zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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