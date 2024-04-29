Bolu'da deri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir deri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tabakhane bölgesinde faaliyet gösteren bir deri fabrikasının mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, mutfak tüpünün patlaması sonucu kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.