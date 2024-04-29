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        Bolu'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası sona erdi

        Bolu'da 48 lisanslı sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:42
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        Bolu'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası sona erdi
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        Bolu'da 48 lisanslı sporcunun katıldığı 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğince Karaçayır Spor Kompleksi içindeki bilardo salonunda düzenlenen organizasyon 3 gün sürdü.

        Bolu ve Düzce'den lisanslı 48 sporcunun katıldığı turnuvada Adem Öztürk bölge şampiyonluğunu kazandı, 2. Baha Alptekin ve 3. Şamil Özçelik ile Ali Bülbül oldu.

        Sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve hakemler verdi.

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