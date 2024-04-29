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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi" çağrısı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"ni istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:43
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan "maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi" çağrısı
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "At Yaylası, Pirahmetler ve Kızılağıl bölgelerinde verilen maden arama ruhsatlarının iptal edilmesi"ni istediklerini söyledi.

        Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimleri öncesi gündeme gelen “Pirahmetler sahasındaki 1200 hektarlık alanda bir firmaya 2021'de altın arama ruhsatı verildiği” haberleri üzerine araştırma yaptıklarını ifade etti.

        Konuyu araştırırken At Yaylası ve Kızılağıl bölgesinde de aynı büyüklükteki alanda maden arama ruhsatının verildiğini öğrendiklerini anlatan Özcan, bölgede 13 köyün yaylasının bulunduğunu aktardı.

        Maden arama çalışmalarının doğaya zarar vereceğini savunan Özcan, kuşkuların giderilmesi için ruhsatların iptal edilmesini talep etti.

        Özcan, "Biz yalan söylüyorsak, yanlış bilgimiz varsa, 'Hayır kardeşim buralara böyle ruhsatlar verilmedi.' desinler." ifadelerini kullandı.

        At Yaylası ve Kızılağıl'ın belediyenin mücavir sahası içerisinde yer aldığını, Pirahmetler'i de bu alana almaya çalıştıklarını belirten Özcan, buralarda belirli yetkilerinin bulunduğunu, maden arama ruhsatı verilirken mücavir saha sahibi olan belediyeden de izin veya görüş istenmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

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