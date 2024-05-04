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        Bolu'da 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi

        Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:32
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        Bolu'da 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi
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        Bolu, 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'ndeki Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 11 ilden 100 sporcu katıldı.

        Sporcular, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde derece elde etmek için mücadele etti.

        Küçük erkekler kategorisinde Kerem İbrahim Çetin birinci, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci, Berke Gevze üçüncü oldu.

        Küçük kızlarda ise Emine Güneş Can birinci, Fatma Rana Gökçe ikinci, Alta Özyurt üçüncü sıraya yerleşti.

        Genç erkekler kategorisinde Arda Çınar Sargın birinciliği, Alp Toprak Erdal ikinciliği, Görkem Kartal üçüncülüğü elde etti.

        Genç kızlarda ise Havva Esin Ergün birinci, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat üçüncü oldu.

        Yıldız erkekler kategorisinde Sinan Cankurt birinci, Abdullah Mehmet Tükel ikinci, Samet Kaya üçüncü sırada yer aldı.

        Yıldız kızlarda ise Tuba Bade Şahin birinciliğe, Ceylin Sakar ikinciliğe, Ecrin Mevlüddiye Aydın üçüncülüğe ulaştı.

        Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

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