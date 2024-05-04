Bolu'da 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Genç kızlarda ise Havva Esin Ergün birinci, Ecem Nisa Esen ikinci, Ada Kanat üçüncü oldu.

Sporcular, "küçük", "genç" ve "yıldızlar" kategorilerinde derece elde etmek için mücadele etti.

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