Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında ise sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de aralıklarla devam etti.

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