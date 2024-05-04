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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:13
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de aralıklarla devam etti.

        Yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında ise sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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