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        Haberler Dünya Filistinli doçent Farraj, İsrail hapishanelerindeki işkenceyi anlattı

        Filistinli doçent Farraj, İsrail hapishanelerindeki işkenceyi anlattı

        İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, masada ateşkes ve rehine takası var. İsrail'deki cezaevlerinde tutulan Filistinlilerle ilgili araştırmalar yapan Filistinli Doç. Dr. Basil Farraj hapishanelerde neler yaşandığını Habertürk'ten Birsu Karaarslan'a anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:54
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        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
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        İsrail ve Hamas arasında 6 ayı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. İki taraf Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı ateşkes ve esir takası konularını müzakere ederken gözler İsrail'in hapishanelerinde tuttuğu Filistinlilerin durumuna çevrildi.

        Uzun yıllardır tutuklu Filistinlilerin koşullarını inceleyen Filistinli Doç. Dr. Basil Farraj, İsrail'in cezaevlerinde baskıyı ve işkenceyi giderek artırdığının altını çizdi.

        7 Ekim'den önce de İsrail'in hapsettiği Filistinlilere işkence, şiddet ve sistematik tacizde bulunduğunu belirten Farraj, 7 Ekim'in ardından 8 bin 400 Filistinlinin gözaltına alındığını ve İsrail'in hapishanelerdeki tutumunun eskisinden de sert olduğunu ifade etti.

        Farraj, tutuklu sayısının 540'ının kadın, 250'sinin çocuk olduğunu söyledi.

        Tutuklulara ilaç ve yemek verilmediğini belirten Farraj, kötü muamele nedeniyle hapishanede 40 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Aylarca elleri ve ayakları kelepçeli kalanların olduğunu belirten Farraj, İsrail'in tutukluları yargılarken birden fazla ölüm cezası verdiğini ve ateşkes görüşmelerinin bu tutuklular için tek şans olduğunu ifade etti.

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