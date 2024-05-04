Filistinli doçent Farraj, İsrail hapishanelerindeki işkenceyi anlattı

İsrail ve Hamas arasında 6 ayı aşkın bir süredir devam eden çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. İki taraf Mısır'ın başkenti Kahire'de kalıcı ateşkes ve esir takası konularını müzakere ederken gözler İsrail'in hapishanelerinde tuttuğu Filistinlilerin durumuna çevrildi.

Uzun yıllardır tutuklu Filistinlilerin koşullarını inceleyen Filistinli Doç. Dr. Basil Farraj, İsrail'in cezaevlerinde baskıyı ve işkenceyi giderek artırdığının altını çizdi.

7 Ekim'den önce de İsrail'in hapsettiği Filistinlilere işkence, şiddet ve sistematik tacizde bulunduğunu belirten Farraj, 7 Ekim'in ardından 8 bin 400 Filistinlinin gözaltına alındığını ve İsrail'in hapishanelerdeki tutumunun eskisinden de sert olduğunu ifade etti.