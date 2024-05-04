Son dakika haberi Amedspor ve Esenler Erokspor 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan toplam 18 maçla sona erdi.

KIRMIZI GRUP'TA AMEDSPOR ŞAMPİYON!

Kırmızı Grup'ta Amedspor, son hafta konuk ettiği Menemen FK ile 0-0 berabere kalarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi ligi 81 puanla lider tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

BEYAZ GRUP'TA ESENLER EROKSPOR ŞAMPİYON!

Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor, sezonun son haftasında Serik Belediyespor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı. İstanbul ekibi grubu 83 puanla şampiyon tamamladı. Erokspor da Amedspor gibi tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.