Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        "9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi" Bolu'da başladı

        Türkiye Yüzme Federasyonunun faaliyet programında yer alan "9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi" Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi" Bolu'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Yüzme Federasyonunun faaliyet programında yer alan "9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi" Bolu'da başladı.

        Karaçayır Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 139 sporcu katılım sağladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in de katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından sporcular havuzun başına geçti.

        Bolu, Düzce ve Zonguldak'tan gelen sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

        Yarışlar, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Erkeklere taş çıkarttılar
        Erkeklere taş çıkarttılar
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?

        Benzer Haberler

        Bolu'da 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlen...
        Bolu'da 2024 Okul Sporları Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlen...
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Bolu'daki kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü
        Bolu'daki kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü
        Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı
        Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı
        Bolu'da Milliyetçiler Günü yürüyüşü düzenlendi
        Bolu'da Milliyetçiler Günü yürüyüşü düzenlendi
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi