Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Samsunspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de son 5 maçtır kazanamayan Yılport Samsunspor, üçüncülük yarışı veren Trabzonspor ile Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz derbisinde 11'ler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Ait Bennasser, Bola, Raman, Alim, Taylan, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Meunier, Umut, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiriyor. İç sahada ligin en iyi takımlarından olan Yılport Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra deplasmanda en fazla puan toplayan Trabzonspor'u 30 bin taraftarının önünde ağırlıyor...

        Markus Gisdol'un göreve gelmesiyle düşme hattından orta sıralara kadar yükselen kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 5 ligi maçında galibiyet alamadı. Marius Mouandilmadji'nin 9 golle sırtladığı Yılport Samsunspor'da Olivier Ntcham 6, Carl Holse de 5 golle takımına katkı sağladı.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
        REKLAM

        Konuk Trabzonspor ise çarşamba günü kupa rövanşında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi Hüseyin Türkmen harici tam kadro ile Samsun'a gitti. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 geriden gelip Paul Onuachu'nun 3 golüyle 4-2 deviren bordo-mavililerde moraller yüksek. Onuachu, Trezeguet ve Edin Visca'nın uyumu teknik heyeti heyecanlandırırken, Trabzonspor kazanması halinde plaka kodu olan 61 puana ulaşacak.

        Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?