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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:56
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Çakmaklar Mahallesi mevkisinde Ankara yönüne seyreden B.A. idaresindeki 34 BEA 522 plakalı otomobil, C.K. yönetimindeki 34 DOK 607 plakalı otomobil, E.K'nin kullandığı 01 KL 642 plakalı tır ve M.K. idaresindeki 07 AHM 608 plakalı tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü C.K. ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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