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        Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

        Bolu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralananlara yardım etmek için duran otomobile kamyon çarptı, kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:24
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        Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı
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        Bolu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralananlara yardım etmek için duran otomobile kamyon çarptı, kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden C.A. idaresindeki 14 EY 626 plakalı kamyonet, Tepe Karakolu mevkisinde karşı yönden gelen M.H. yönetimindeki 14 AAR 888 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu sırada R.Ö. idaresindeki 14 AR 511 plakalı kamyon da kazada yaralananlara yardım için yol kenarında duran H.A'nın kullandığı 14 ABK 538 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazalarda yaralanan minibüs ve otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü R.Ö, gazetecilere, sağanak nedeniyle aracının rampadan inerken kaymaya başladığını, firene basmasına rağmen kamyonu durduramadığını, kazaya yardım için yol kenarında duran otomobile çarptıktan sonra da şarampole devrildiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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