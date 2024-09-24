Bolu'da gönüllü öğretmelerin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

MEB Bolu AKUB Ekip Lideri Adem Tahmaz, AA muhabirine, verimli geçen kampa katılan gönüllülere ve etkinliğe destek olan firmalara teşekkür etti.

Tatbikata, Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Türkiye Koordinatörü Metin Tayarer de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bolu Arama Kurtarma Birimi öncülüğünde, Aladağ Yaylası Türkiye İzcilik Federasyonu Tevfik Rüştü Günday İzcilik Kamp Alanı'nda yapılan tatbikata, Bolu, Karabük, Kastamonu, Yalova, Düzce, Bartın ve Zonguldak'tan 150 gönüllü öğretmen katıldı.

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