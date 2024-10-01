Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nün bazı bölümlerinde su 35 metre çekildi

Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Mudurnu ve Abant derelerinden göle su verilmeye başlandı.

Havaların bir süre sıcak seyretmesi ve yağışların beklenen az olması nedeniyle baraj gölündeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü.

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