Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde onarım çalışması yapılacak

Çalışmanın otoyolun 1100 metresinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu kesim 21 Ekim Pazartesi günü trafiğe kapatılacaktık. Trafik 2 şerit İstanbul 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere diğer istikametten sağlanacaktır. 24 saat çalışma esasına göre yapılacak onarım çalışmalarının 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'de tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanmaktadır." bilgisi verildi.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı gişeleri arasında kalan kısımda üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

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