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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde onarım çalışması yapılacak

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesiminde 21-25 Ekim'de üstyapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:39
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde onarım çalışması yapılacak
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesiminde 21-25 Ekim'de üstyapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

        Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı gişeleri arasında kalan kısımda üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

        Çalışmanın otoyolun 1100 metresinde yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu kesim 21 Ekim Pazartesi günü trafiğe kapatılacaktık. Trafik 2 şerit İstanbul 1 şerit Ankara yönüne olmak üzere diğer istikametten sağlanacaktır. 24 saat çalışma esasına göre yapılacak onarım çalışmalarının 25 Ekim Cuma günü saat 17.00'de tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanmaktadır." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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