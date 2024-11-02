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        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:51
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        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sağlık Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında S.L'nin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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