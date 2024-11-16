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        Bolu'da beton bariyere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

        Bolu'da beton bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:57
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        Bolu'da beton bariyere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
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        Bolu'da beton bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Sağlık Mahallesi Yelki Sokak mevkisinde seyreden B.D. idaresindeki 14 ABU 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan S.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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