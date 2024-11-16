Bolu'da beton bariyere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
Bolu'da beton bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.
Bolu'da beton bariyere çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.
Sağlık Mahallesi Yelki Sokak mevkisinde seyreden B.D. idaresindeki 14 ABU 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan S.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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