Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde Aykut C. idaresindeki 81 EF 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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