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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:08
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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde Aykut C. idaresindeki 81 EF 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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