GÜNCELLEME - Kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü ulaşıma açıldı
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekipleri, yolu açma çalışmaları gerçekleştirdi. Yağışın hafiflemesi ve kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım normale döndü.
Otoyolun her iki yönünü kullanan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.
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