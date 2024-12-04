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        Kartalkaya'ya kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:16
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        Kartalkaya'ya kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

        Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

        Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.

        Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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