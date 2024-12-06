Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Mengen'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

        Mengen Kaymakamlığı'nda kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mengen Kaymakamlığı'nda kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler görüşüldü.

        Ulaşım konularının ele alındığı toplantıda, vatandaşların güvenliği için kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı.

        Toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, çocukları ile kayak tatilinde
        Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, çocukları ile kayak tatilinde
        Kartalkaya'da JAK timleri tatilcilerin güvenliği için teyakkuzda
        Kartalkaya'da JAK timleri tatilcilerin güvenliği için teyakkuzda
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Kayıp Alzhiemer hastası aranıyor
        Kayıp Alzhiemer hastası aranıyor
        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı
        Bolu'daki Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ne araç girişi yasaklandı
        Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor