        Bolu'da Nevruz Bayramı uluslararası öğrencilerin gösterileri eşliğinde kutlandı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) düzenlenen nevruz etkinliğinde farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler, geleneksel halk dansı ve gösteri yaptı.

        Giriş: 25.03.2026 - 17:49 Güncelleme:
        BAİBÜ Bolu Halk Kültürü Araştırmaları Merkezi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretimi ve Araştırma Merkezince, Gölköy yerleşkesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yaptığı konuşmada, doğanın yeniden uyanışını, umudun, kardeşliğin ve yenilenmenin simgesi Nevruz Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Nevruzun, asırlardır farklı coğrafyalardaki kültürlerde barışın ve dostluğun sembolü olarak yaşatılmış köklü gelenek olduğunu anlatan Yiğit, "Bu özel gün aynı zamanda bizlere yeni başlangıçların, tazelenmenin ve geleceğe umutla bakmanın önemini hatırlatır. Nevruz, direncin ve sürekliliğin simgesidir. Yeniden ayağa kalkabilmenin ifadesidir. Nevruz, birlikte hareket edildiğinde nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Zalimlerin sofrasına meze olmamak için bu birlik ve beraberliği devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından BAİBÜ'de eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler tarafından Manas Destanı ve Türk öğrenciler tarafından Bahar Türküleri dinletisi yapıldı.

        Kazakistanlı öğrenciler "Kırgız Jolu", Kırgızistanlı öğrenciler ise "Qara Jorga" halk dansları gösterisi sundu.

        Kazakistanlı öğrencilerin "Dombra" enstrüman performansının ardından Özbekistan, Türkmenistan ve Türk öğrenciler ülkelerinin halk danslarını sahneye taşıdı.

        Azerbaycanlı öğrencilerin nevruz şiirleri dinletisiyle sona eren salon programının ardından açık alanda devam eden etkinlikte protokol üyeleri yumurta tokuşturdu, örs üzerinde demir dövdü.

        Etkinlik, yakılan ateşin üzerinden atlanılması ve Özbekistanlı öğrenciler tarafından hazırlanan Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.

        Programa, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, akademisyenler ve öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

