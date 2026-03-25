Bolu Dağı Tüneli'nden Ramazan Bayramı tatilinde 331 bin 321 araç geçti
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Ramazan Bayram tatili süresince 331 bin 321 araç geçiş yaptı.
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Ramazan Bayram tatili süresince 331 bin 321 araç geçiş yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 19-22 Mart tarihlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara ve İstanbul yönüne 331 bin 321 araç geçti.
Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik güzergah, Bolu Dağı Tüneli Tünel Kontrol Merkezi'ndeki 92 kamerayla kontrol edildi.
Bayram tatili boyunca karayolları ve jandarma ekiplerince ek tedbirler alındı, denetimler sıklaştırılarak tatilcilerin güzergahı rahat şekilde kullanmaları sağlandı.
Güzergahta meydana gelen hasarlı ve yaralamalı kazalar ile araç yangınlarına anında müdahale edildi.
