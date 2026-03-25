Bolu'da inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. Karapınar Mahallesi Pazarköy yolu üzerinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri firmasına ait açık depo alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan malzemelerin yanması nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın alanına gelen Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ile Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.