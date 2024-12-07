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        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayağı Bolu'da başladı

        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları, Bolu'da start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:25
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        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayağı Bolu'da başladı
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        Otomobil sporlarında 2024 Extreme Kupası'nın finali olan 5. ayak yarışları, Bolu'da start aldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 5. ayak yarışına, TR-1 ve TR-2 kategorilerinde 13 araç ve 26 sporcu katılıyor.

        Boloff Offroad Pisti'nde düzenlenen yarışlarda katılımcılar, zorlu parkurda zaman zaman zorlandı. Parkurda kalan bazı araçlar ise kendilerini çeki halatlarıyla bulundukları yerlerden kurtararak mücadeleye devam etti.

        Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, "Bu tür organizasyonları çoğaltarak, Bolu'ya getirmeye devam edeceğiz. Bunu da destekler sayesinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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