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        GÜNCELLEME - Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 06:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:25
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        GÜNCELLEME - Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

        İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

        Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        - "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var"

        Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

        Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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