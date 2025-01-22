Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Grand Kaya Otel’de dün çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan için ikindi vakti Bolu Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi.

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