Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi.
Grand Kaya Otel’de dün çıkan yangında hayatını kaybeden Ceren Yaman ve kızı Lalin Doğan için ikindi vakti Bolu Bilal-i Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldı.
Cenazeler, Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından defnedilmek üzere Paşaköy Mezarlığı'na götürüldü.
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