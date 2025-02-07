Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı yapıldı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

        BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, Bolu İŞKUR Şube Müdürü Gülseren Savaş Çetinkaya ve BAİBÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Tarhan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin detayları görüşüldü.

        BAİBÜ öğrencilerine 1017 kontenjan ayrılan, üniversite öğrencilerine okurken ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri alanda çalışma imkanı veren program kapsamında gençler haftada azami 3 gün çalışabilecek.

        Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödenecek, ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira, 14 gün katılmaları durumunda ise 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek.

        Bu sürede öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri ise devlet tarafından yatırılacak.

        Programa başvuruyla ilgili detaylı bilgiye "www.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyo...
        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyo...
        Bolu, Mudurnu ve Göynük'te taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Bolu, Mudurnu ve Göynük'te taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Geosis Boluspor - Galatasaray maçının ardından
        Geosis Boluspor - Galatasaray maçının ardından
        Geosis Boluspor- Galatasaray maçının ardından
        Geosis Boluspor- Galatasaray maçının ardından
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası