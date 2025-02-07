Bolu'da Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı koordinasyon toplantısı düzenlendi.

BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, Bolu İŞKUR Şube Müdürü Gülseren Savaş Çetinkaya ve BAİBÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Tarhan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin detayları görüşüldü.

BAİBÜ öğrencilerine 1017 kontenjan ayrılan, üniversite öğrencilerine okurken ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri alanda çalışma imkanı veren program kapsamında gençler haftada azami 3 gün çalışabilecek.

Programa katılan gençlere günlük 1083 lira ödenecek, ayda 5 gün katılmaları durumunda 5 bin 415 lira, 14 gün katılmaları durumunda ise 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek.

Bu sürede öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri ise devlet tarafından yatırılacak.

Programa başvuruyla ilgili detaylı bilgiye "www.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.