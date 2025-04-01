Bolu'da evden 750 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın yakalandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.
Seviller Mahallesi'nde bir evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ile İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kadın şüpheli M.C. ziynet eşyasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.
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