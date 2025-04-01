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        Bolu'da evden 750 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın yakalandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 01.04.2025 - 11:54
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        Bolu'da evden 750 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın yakalandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın şüpheli yakalandı.

        Seviller Mahallesi'nde bir evden 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube ile İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kadın şüpheli M.C. ziynet eşyasıyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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