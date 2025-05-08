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        Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen sürücüler denetime takıldı

        Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:01
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        Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen sürücüler denetime takıldı
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        Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dönüşlerde sinyal vermeyen sürücülerin tespitine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Hürriyet Caddesi'nde yapılan denetimde, Anıtpark kavşağından Valiliğe dönüş yaparken sinyal vermeyen sürücüler ekiplerce tespit edildi.

        Kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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