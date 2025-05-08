Bolu'da sinyal vermeden kavşaktan dönen sürücüler denetime takıldı
Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.
Bolu'da kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dönüşlerde sinyal vermeyen sürücülerin tespitine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hürriyet Caddesi'nde yapılan denetimde, Anıtpark kavşağından Valiliğe dönüş yaparken sinyal vermeyen sürücüler ekiplerce tespit edildi.
Kavşaktan dönerken sinyal vermeyen 22 sürücüye toplam 21 bin 846 lira para cezası uygulandı.
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