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        Süper Lig hayali yarım kalan Boluspor 1. Lig'de 19. sezonunu geçirecek

        ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig play-off 2. tur maçında Teksüt Bandırmaspor'a elenmesiyle Süper Lig özlemi 33 yıla çıkan Geosis Boluspor, 19. sezonunu geçireceği ligde başarı kovalayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:22
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        Süper Lig hayali yarım kalan Boluspor 1. Lig'de 19. sezonunu geçirecek
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        ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig play-off 2. tur maçında Teksüt Bandırmaspor'a elenmesiyle Süper Lig özlemi 33 yıla çıkan Geosis Boluspor, 19. sezonunu geçireceği ligde başarı kovalayacak.

        Kurulduğu 1965 yılının ardından 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katılan Boluspor, kuruluşundan dört sezon sonra şampiyon olarak o dönem 1. Lig olan Süper Lig'e yükseldi.

        Boluspor, 1972-1973 sezonunda Balkan Kupası'na katıldı, 1973-1974 sezonunu sonrasında da UEFA Kupası'nda mücadele etti.

        Süper Lig'de 1970-1971 sezonunda ilk kez mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen 1979-1980 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e geri döndü.

        İkinci kez çıktığı Süper Lig serüveni 5 sezon devam eden Boluspor, 1984-1985 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e veda etti.

        Süper Lig'e, 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti.

        Bolu ekibi, toplam 20 sezon oynadığı Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.

        Toplam 10 sezon 2. ve 3. liglerde mücadele eden Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e çıkarak yeniden Süper Lig'de oynama hayali kurdu.

        Bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig'de 18 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off'a kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı.

        İlk play-off heyecanını 6. olarak tamamladığı 2007-2008 sezonunda yaşayan Bolu ekibi, Sakaryaspor'u penaltılarda 5-3 yendikten sonra Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek Süper Lig'e çıkma hayalini başka sezona bıraktı.

        Aradan geçen 7 yılda Süper Lig'e çıkma hasretini dindiremeyen Bolu ekibi, bu yıl sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

        Bolu ekibi, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 2. turda Teksüt Bandırmaspor ile eşleşti.

        İlk maçtan 4-1 mağlup ayrılan Bolu ekibi deplasmanda oynadığı ikinci karşılaşmada da 1-0 yenilerek, 33 yıldır özlemini duyduğu Süper Lig'e çıkma şansını yitirdi.

        Boluspor, önümüzdeki sezon 19. sezonunu geçireceği 1. Lig'de en uzun süre bulunan takım olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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