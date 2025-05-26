Süper Lig hayali yarım kalan Boluspor 1. Lig'de 19. sezonunu geçirecek

ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig play-off 2. tur maçında Teksüt Bandırmaspor'a elenmesiyle Süper Lig özlemi 33 yıla çıkan Geosis Boluspor, 19. sezonunu geçireceği ligde başarı kovalayacak.

Kurulduğu 1965 yılının ardından 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katılan Boluspor, kuruluşundan dört sezon sonra şampiyon olarak o dönem 1. Lig olan Süper Lig'e yükseldi.

Boluspor, 1972-1973 sezonunda Balkan Kupası'na katıldı, 1973-1974 sezonunu sonrasında da UEFA Kupası'nda mücadele etti.

Süper Lig'de 1970-1971 sezonunda ilk kez mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen 1979-1980 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e geri döndü.

İkinci kez çıktığı Süper Lig serüveni 5 sezon devam eden Boluspor, 1984-1985 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e, 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti.

Bolu ekibi, toplam 20 sezon oynadığı Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.