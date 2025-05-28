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        Bolu'da yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:35
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        Bolu'da yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkeze bağlı Seyit Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının tel örgüleri kesilerek 2 motosikletin çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çevre araştırması yapan ekipler, şüphelileri tespit etti.

        Şüpheliler T.A. (29) ve İ.Y. (17) Düzce'nin Yığılca ilçesinde çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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