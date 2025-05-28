Bolu'da yediemin otoparkından motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Seyit Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının tel örgüleri kesilerek 2 motosikletin çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çevre araştırması yapan ekipler, şüphelileri tespit etti.
Şüpheliler T.A. (29) ve İ.Y. (17) Düzce'nin Yığılca ilçesinde çaldıkları motosikletlerle yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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