Bolu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Yedigöller yolunda dün, 14 ABT 396 plakalı motosikletiyle, karşı yönde giden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanan Erman Y. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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