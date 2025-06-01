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        Bolu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü

        Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 18:29
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        Bolu'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede öldü
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        Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yedigöller yolunda dün, 14 ABT 396 plakalı motosikletiyle, karşı yönde giden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanan Erman Y. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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