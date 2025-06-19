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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:23
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyoldan İstanbul istikametine giden B.F. (55) idaresindeki 34 EAS 735 plakalı yolcu otobüsünde, Köroğlu rampası mevkisinde yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek 39 yolcuyu tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Söndürme çalışması sırasında otoyolun İstanbul yönü, kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

        Öte yandan dinlenme tesisine götürülen yolcuların, başka bir otobüsle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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