Bolu'da yaralı geyik yavrusu koruma altına alındı
Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı.
Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı.
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda koruma ve kontrol faaliyeti esnasında kayalık alandan düşerek yaralandığı düşünülen geyik yavrusu buldu.
Yürümekte zorluk çeken geyik yavrusu, ekiplerce araca alınarak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü.
Yaralı yavru, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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