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        Bolu'da yaralı geyik yavrusu koruma altına alındı

        Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:21
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        Bolu'da yaralı geyik yavrusu koruma altına alındı
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        Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı.

        Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda koruma ve kontrol faaliyeti esnasında kayalık alandan düşerek yaralandığı düşünülen geyik yavrusu buldu.

        Yürümekte zorluk çeken geyik yavrusu, ekiplerce araca alınarak Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü.

        Yaralı yavru, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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