Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        GÜNCELLEME - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile hava aracı sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göynük ilçesi Karaardıç köyümüz sınırlarında çıkan yangına, 160 personel ve 5’i helikopter olmak üzere 45 araç ile müdahale devam etmektedir. Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 5 şehit!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        BRICS zirvesinden ortak bildiri! "Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlanmalı"
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Annesini yaralayan kardeşini öldürdü!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını (2)
        Bolu'da orman yangını
        Bolu'da orman yangını
        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı
        Bolu'da hidrojen sülfür gazından etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı
        Tavuk tesisinde 11 işçi gazdan etkilendi
        Tavuk tesisinde 11 işçi gazdan etkilendi