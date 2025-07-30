Bolu'da trafik kazaları

Araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

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