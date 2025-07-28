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        Bolu'da kontrollü piknik alanlarında "ateşli piknik" yasaklandı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kontrollü piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:20
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        Bolu'da kontrollü piknik alanlarında "ateşli piknik" yasaklandı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kontrollü piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

        Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilik tarafından daha önce alınan kararla, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını hatırlattı.

        Hava sıcaklıklarının gelecek günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Aydın, ormanların yangınlardan korunması amacıyla yeni bir tedbir alındığını kaydetti.

        Aydın, bu kapsamda, daha önce kontrollü piknik alanı olarak ilan edilen yerlerde 29 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını bildirdi.

        Denetimlerin artırıldığını anlatan Aydın, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarelerin belirlediği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetlerin yapılabileceğini ifade etti.

        Aydın, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını isteyerek, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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