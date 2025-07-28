Bolu'da sıcaktan bunalanlar Abant Deresi'nde serinledi

Bolu’da yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla vatandaşlar serinlemek için Abant Deresi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezinde etkili olan bunaltıcı sıcak hava, vatandaşları doğaya yönlendirdi. Serinlemek isteyen aileler, Abant yolu üzerindeki ormanlık alandan geçen Abant Deresi kenarına akın etti.

Bazı vatandaşlar dere ortasına kurdukları sandalyelerde oturarak serinlemeye çalışırken, çocuklar da suyun içinde oyun oynadı.

Ailesiyle dereye gelen Kezban Arlı Kocaman, AA muhabirine, son günlerde Bolu’da aşırı sıcaklıkların yaşandığını anlatarak, "Burası iyi ki var. Maalesef orman yangınlardan dolayı mangal yasağı da var. Burada mangal yapmadan oturuyoruz. derede ayaklarımızı serinletiyoruz." ifadelerini kullandı.