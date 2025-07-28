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        Bolu'da sıcaktan bunalanlar Abant Deresi'nde serinledi

        Bolu'da yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla vatandaşlar serinlemek için Abant Deresi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:44
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        Bolu'da sıcaktan bunalanlar Abant Deresi'nde serinledi
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        Bolu’da yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla vatandaşlar serinlemek için Abant Deresi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kent merkezinde etkili olan bunaltıcı sıcak hava, vatandaşları doğaya yönlendirdi. Serinlemek isteyen aileler, Abant yolu üzerindeki ormanlık alandan geçen Abant Deresi kenarına akın etti.

        Bazı vatandaşlar dere ortasına kurdukları sandalyelerde oturarak serinlemeye çalışırken, çocuklar da suyun içinde oyun oynadı.

        Ailesiyle dereye gelen Kezban Arlı Kocaman, AA muhabirine, son günlerde Bolu’da aşırı sıcaklıkların yaşandığını anlatarak, "Burası iyi ki var. Maalesef orman yangınlardan dolayı mangal yasağı da var. Burada mangal yapmadan oturuyoruz. derede ayaklarımızı serinletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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