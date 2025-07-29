Bolu'dan kısa kısa

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile AK Parti İl Başkanı Suat Güner basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kafeteryada düzenlenen basın toplantısında konuşan Coşkunyürek, 2025'te kentte devam eden projeler hakkında bilgiler verdi, 2026 yatırım programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolu'da 328 proje yürütüldüğünü aktaran Coşkunyürek, toplam bedeli 45 milyar lira olan bu projelerin sürdüğünü söyledi.

Coşkunyürek, 2026 yılı için teklif edilen 119 proje olduğunu ifade ederek, bunların da 12 milyar lira bedele sahip olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Güner ise partisinin gerçekleştirdiği ve hayata geçirmeyi planladığını projeleri anlattı.

Toplantıya ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları temsilcileri, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

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