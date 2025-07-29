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        Bolu'dan kısa kısa

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile AK Parti İl Başkanı Suat Güner basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:52
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        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile AK Parti İl Başkanı Suat Güner basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kafeteryada düzenlenen basın toplantısında konuşan Coşkunyürek, 2025'te kentte devam eden projeler hakkında bilgiler verdi, 2026 yatırım programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bolu'da 328 proje yürütüldüğünü aktaran Coşkunyürek, toplam bedeli 45 milyar lira olan bu projelerin sürdüğünü söyledi.

        Coşkunyürek, 2026 yılı için teklif edilen 119 proje olduğunu ifade ederek, bunların da 12 milyar lira bedele sahip olduğunu kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı Güner ise partisinin gerçekleştirdiği ve hayata geçirmeyi planladığını projeleri anlattı.

        Toplantıya ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları temsilcileri, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

        - Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Saraycık köyünde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yeniçağa ve Gerede belediyeleri itfaiye ekipleri ile Yeniçağa İlçe Özel İdaresine ait iş makinelerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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