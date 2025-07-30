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        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu

        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:20
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        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu
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        Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu.

        Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan evini kontrol etti.

        Tüm çabalara rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A'yı uyurken buldu.

        Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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