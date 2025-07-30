Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu.

Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan evini kontrol etti.

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