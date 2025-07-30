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        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:51
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        Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu İzzet Baysal Vakfı Huzurevi'nin mutfak kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki huzurevinin mutfak kısmında yemek için hazırlanan yağın üzerine su sıçraması sonucu yangın çıktı. Çalışanlar, binada kalan sakinleri tahliye etti.

        Özel solüsyonlu yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden çalışanlar, yangını büyümeden söndürdü.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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