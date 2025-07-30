Bolu'da huzurevinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mutfakta soğutma çalışması yaptı.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki huzurevinin mutfak kısmında yemek için hazırlanan yağın üzerine su sıçraması sonucu yangın çıktı. Çalışanlar, binada kalan sakinleri tahliye etti.

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