Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
BOLU'nun Seben ilçesinde gölde yapılan denetimlerde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi.
BOLU’nun Seben ilçesinde gölde yapılan denetimlerde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi. Ağa yakalanan 27 pullu sazan suya bırakıldı.
Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığıyla ilgili denetim yaptı. Bu kapsamda, su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti’nde ağ tarama denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, gölete yasa dışı olarak atılan misina ağ tespit edildi. 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Ağa yakalanan 27 pullu sazan, canlı olarak suya geri bırakıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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