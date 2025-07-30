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        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı

        BOLU'nun Seben ilçesinde gölde yapılan denetimlerde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:40
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        Gölde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ yakalandı
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        BOLU’nun Seben ilçesinde gölde yapılan denetimlerde 2,5 kilometre uzunluğunda ağ ele geçirildi. Ağa yakalanan 27 pullu sazan suya bırakıldı.

        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelindeki akarsu ve göletlerde su ürünleri avcılığıyla ilgili denetim yaptı. Bu kapsamda, su ürünleri kontrol teknesi ile Seben Taşlıyayla Göleti’nde ağ tarama denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, gölete yasa dışı olarak atılan misina ağ tespit edildi. 2,5 kilometre uzunluğundaki ağ ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Ağa yakalanan 27 pullu sazan, canlı olarak suya geri bırakıldı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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