Bolu'da rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kamerada
Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.
Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.
Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölgede uçuş yaptı.
Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldı.
Avını dikkatle izleyen şahinin görüntüsü, doğadaki avlanma anlarını gözler önüne serdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.