Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kamerada

        Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:12 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.

        Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölgede uçuş yaptı.

        Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldı.

        Avını dikkatle izleyen şahinin görüntüsü, doğadaki avlanma anlarını gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 ölçüldü
        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19 ölçüldü
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı ya...
        Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı ya...
        Tanju Özcan'a, Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle yurtdışın...
        Tanju Özcan'a, Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemleri nedeniyle yurtdışın...
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa