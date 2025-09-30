Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da takla atan kurtarıcının taşıdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bolu'da takla atan kurtarıcının taşıdığı otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:54
        Bolu'da takla atan kurtarıcının taşıdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bolu'da takla atan kurtarıcının taşıdığı otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna çıkmak isteyen S.D. idaresindeki 06 FAG 885 plakalı kurtarıcı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

        Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kurtarıcının üzerinde bulunan otomobildeki A.S. ile E.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinen ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

