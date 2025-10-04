Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:33 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:42
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Çaydurt mevkisi İstanbul istikametinde Ali Y. idaresindeki 34 GU 118 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 81 ACV 108 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi Hamide Y, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

