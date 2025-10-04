Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı başladı

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı başladı.

Başlangıcı asırlar öncesine dayanan organizasyonun ikinci etabı kapsamında panayır alanına dükkanlar kuruldu.

Panayır alanına gelen vatandaşlara yönelik, kızarmış kaz, köy ekmeği, keş ve şak şak helvası gibi yöresel ürünlerin yanı sıra giyim, gıda ve ev eşyalarının satışı yapılıyor.

Her yıl şehir dışından çok sayıda insanın ziyaret ettiği panayırlarda, çocuklar ve gençler için de lunapark ve eğlence alanları bulunuyor.

Panayır, yarın sona erecek.