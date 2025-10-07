Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:21
        Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.

        Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

